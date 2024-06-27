Алек и Джослин Вильденштейн — развод в 2,5 миллиарда долларов

Варнава призналась, что имеет ужасный опыт замужества

«Когда я слышу слова «муж», «жена», меня сразу передергивает. У меня был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально!» – рассказала артистка.