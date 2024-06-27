В продаже в России появился катафалк Tesla за 16 миллионов рублей

13:32 2024-06-27
В продаже в России появился катафалк Tesla за 16 миллионов рублей

Переделкой Tesla Model 3 в катафалк занимается голландская компания Derks Uitvaartmobiliteit, на что указывают плашки на месте номерных знаков.

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