Три рекомендованных к посещению места, которые не оправдали ожидания туристов

Таймс-сквер в Нью-Йорке:

Занимает первое место в рейтинге мест, разочаровавших туристов. Это площадь, расположенная в центре Манхэттена. Посетители рассказывают, что, ожидая незабываемых ощущений, испытали настоящий стресс от посещения этого места. Главные жалобы: грязно, скучно, слишком людно, огромные светящиеся экраны со всех сторон подавляют и создают дискомфорт.

Как исправить ситуацию: любуйтесь на "Перекресток мира" с возвышенных участков: с третьего этажа отеля отеля Renaissance New York Times Square, с крыши нью-йоркского отеля Marriott Marquis, с 57-го этажа отеля W New York Times Square.

Эйфелева башня в Париже:

Впечатление от посещения красивейшего места портят огромные очереди и большие толпы людей на обзорной площадке.

Что можно сделать: все просто - бронируйте билеты-онлайн заранее, на это уйдет пять минут, но избавит вас от многочасового стояния в очередях.

Голливудская аллея славы:

Разочаровывает большую часть туристов: она очень длинная, многолюдная и грязная. И еще здесь часто тусуются наркоманы и бомжи.

Однако красивый снимок с именем любимой кинозвезды сделать хочется. Как же быть?

Совет туристам: чтобы толпы прохожих не попали в кадр, опуститесь пониже, чуть ли не к самой земле, можно присесть или даже почти прилечь. Еще один вариант - поставьте ноги в рамку звезды любимой знаменитости, снимок крупным планом выйдет отличный.