Три рекомендованных к посещению места, которые не оправдали ожидания туристов

21:52 2024-06-27
Три рекомендованных к посещению места, которые не оправдали ожидания туристов

Увидеть эти достопримечательности и известные всему миру места хотят все путешественники, но потом получают сильное разочарование. В чем же дело?

Таймс-сквер в Нью-Йорке:
Занимает первое место в рейтинге мест, разочаровавших туристов. Это площадь, расположенная в центре Манхэттена. Посетители рассказывают, что, ожидая незабываемых ощущений, испытали настоящий стресс от посещения этого места. Главные жалобы: грязно, скучно, слишком людно, огромные светящиеся экраны со всех сторон подавляют и создают дискомфорт.

Как исправить ситуацию: любуйтесь на "Перекресток мира" с возвышенных участков: с третьего этажа отеля отеля Renaissance New York Times Square, с крыши нью-йоркского отеля Marriott Marquis, с 57-го этажа отеля W New York Times Square.

Эйфелева башня в Париже:
Впечатление от посещения красивейшего места портят огромные очереди и большие толпы людей на обзорной площадке.
Что можно сделать: все просто - бронируйте билеты-онлайн заранее, на это уйдет пять минут, но избавит вас от многочасового стояния в очередях.

Голливудская аллея славы:
Разочаровывает большую часть туристов: она очень длинная, многолюдная и грязная. И еще здесь часто тусуются наркоманы и бомжи.
Однако красивый снимок с именем любимой кинозвезды сделать хочется. Как же быть?
Совет туристам: чтобы толпы прохожих не попали в кадр, опуститесь пониже, чуть ли не к самой земле, можно присесть или даже почти прилечь. Еще один вариант - поставьте ноги в рамку звезды любимой знаменитости, снимок крупным планом выйдет отличный.

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Храмова Оксана
20:21

Храмова Оксана

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