СhatGPT сдает экзамены лучше людей: Отличить его работы от студенческих почти невозможно
По данным исследователей, результаты ненастоящих «студентов» в среднем были на полбалла выше, чем у их реальных сверстников.
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В Кабардино-Балкарии погиб турист во время восхождения на Эльбрус
Спасатели обнаружили его на заснеженном склоне, на высоте пяти тысяч метров.
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При обрушении крыши в аэропорту Дели погиб человек, восемь получили ранения
При этом выполнение международных рейсов продолжается, поскольку из Терминала-1 вылетают только внутренние рейсы, а международные - из Терминала-3.
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Байден в ходе теледебатов назвал Трампа «неудачником» и «лузером»
Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства.
Храмова Оксана
Три рекомендованных к посещению места, которые не оправдали ожидания туристов
Увидеть эти достопримечательности и известные всему миру места хотят все путешественники, но потом получают сильное разочарование. В чем же дело?
Храмова Оксана
История Аззо Бассоу - «последнего неандертальца» на Земле
В 1931 году возле марокканского города Марракеш нашли человека, очень похожего на неандертальца, и этот факт почти стал сенсацией.
admin
Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице
В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения.
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