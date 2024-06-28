СhatGPT сдает экзамены лучше людей: Отличить его работы от студенческих почти невозможно

10:49 2024-06-28
СhatGPT сдает экзамены лучше людей: Отличить его работы от студенческих почти невозможно

По данным исследователей, результаты ненастоящих «студентов» в среднем были на полбалла выше, чем у их реальных сверстников.

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