Как собирают гнезда стрижей для супа в странах Азии

Чтобы заработать денег, некоторые мужчины лезут на отвесные стены пещер, чтобы найти искомое на высоте нескольких сотен метров.

Чтобы подняться наверх они пользуются бамбуковыми лестницами и тросами, которые с трудом можно назвать надежными.

Риск травм и смерти на такой работе очень большой. К тому же, им приходится лезть в скользкие пещеры и вдыхать пыль с микробами.

Из-за постоянной необходимости подъемов и спусков, рабочие страдают от истощения.

За каждое собранное гнездо они получат 2-3 доллара, в то время как на рынке килограмм гнезд может стоить до 3000 долларов.