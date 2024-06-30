Джулия Робертс предлагает женщинам отказаться от макияжа и перестать стесняться морщин

01:26 2024-06-30
Джулия Робертс предлагает женщинам отказаться от макияжа и перестать стесняться морщин

Голливудская звезда представила на суд общественности сильное послание, адресованное женщинам, где призывает сбросить маски и заботиться о внутренней красоте.

В обращении к женщинам Джулия Робертс настаивает на отказе от макияжа, который скрывает естественную красоту и настоящее лицо. Надо полюбить себя и принять, не стесняясь возраста и морщин.

Тонны макияжа, уколы ботокса, голодные диеты - все это не поможет достичь совершенства, ведь самое главное остается без внимания, а именно - душа.

Актриса призывает начать заботиться не о внешней красоте, а о своей душе: "не имеет значения, как ты выглядишь снаружи, если ты абсолютно пуст внутри".

Чтобы женщину полюбили, она должна полюбить себя сама, утверждает Джулия. Вот почему надо не внешность перекраивать, а заниматься наполнением своей души, саморазвитием. Пришло время сбросить маски и стать "настоящими".

Сегодня я хочу заявить всем: я больше не буду мириться с макияжем. Я не хочу делать макияж, потому, что я устала носить чужое лицо. Настало время сбросить маски. Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я — настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть.

Джулия Робертс уверена, что женщинам внушают мысли о совершенной искусственной красоте, потому что это выгодно продается: антивозрастные продукты, начиная от косметических средств и заканчивая препаратами для похудения. На этом фоне забота о внутреннем мире, духовном развитии отступает на второй план.

Джулия Робертс: "Внешний вид — последнее, что надо ценить в человеке. Все, что имеет значение — это душа. Запомните это навсегда".

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