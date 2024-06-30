Свадьбу, похороны и больницу в Нигерии подорвали женщины-смертницы

Генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Саиду Баркиндо сообщил, что нападавшие атаковали свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза, недалеко от границы с Камеруном.

Погибли в том числе беременные женщины и дети.

По словам Баркиндо, смертники привели в действие самодельные взрывные устройства.

Ни одна террористическая или экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения.

С 2009 года нигерийский штат Борно регулярно становится объектом нападения боевиков.