Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого

18:23 2024-06-30
Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого

60-летнего президента Боливии Луиса Арсе обвиняют в организации военного переворота, направленного против него самого, пишет британская газета Guardian.

Издание отмечает, что это была самая короткая попытка госпереворота за последние 200 лет существования Боливии:

Попытка длилась всего три часа и закончилась тем, что Арсе сплотил нацию для защиты демократии, в одиночку остановив посягательство на власть.

Guardian пишет, что боливийцы поначалу были озадачены и потрясены случившимся, но как только жизнь вернулась на круги своя, в стране пошли слухи о «фейковости» переворота.

В Боливии проживают 12,5 млн человек. С момента обретения независимости в 1825 году страна перенесла около 190 государственных переворотов и революций, а также правлений военной диктатуры.

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