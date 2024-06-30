Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого

Издание отмечает, что это была самая короткая попытка госпереворота за последние 200 лет существования Боливии:

Попытка длилась всего три часа и закончилась тем, что Арсе сплотил нацию для защиты демократии, в одиночку остановив посягательство на власть.

Guardian пишет, что боливийцы поначалу были озадачены и потрясены случившимся, но как только жизнь вернулась на круги своя, в стране пошли слухи о «фейковости» переворота.

В Боливии проживают 12,5 млн человек. С момента обретения независимости в 1825 году страна перенесла около 190 государственных переворотов и революций, а также правлений военной диктатуры.