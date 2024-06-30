Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза

18:29 2024-06-30
Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза

Школьница из Свердловской области установила мировой рекорд, подняв шестикилограммовую гирю 2222 раза, рассказал E1.RU её наставник, спортсмен и батюшка Александр Шанин, речь идёт о 14-летней жительнице города Алапаевск.

Юная спортсменка ранее уже ставила мировой рекорд — 1 марта 2023 года. Школьница за одну минуту 20 раз подняла две гири весом по восемь килограммов.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:30

Храмова Оксана

Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.
admin
18:32

admin

В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого

В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого

Он жив, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение.
admin
18:23

admin

Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого

Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого

60-летнего президента Боливии Луиса Арсе обвиняют в организации военного переворота, направленного против него самого, пишет британская газета Guardian.
admin
18:20

admin

Свадьбу, похороны и больницу в Нигерии подорвали женщины-смертницы

Свадьбу, похороны и больницу в Нигерии подорвали женщины-смертницы

Террористки-смертницы подозреваются в серии нападений, в результате которых в субботу на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек и десятки получили ранения, пишет Bloomberg.
Храмова Оксана
17:40

Храмова Оксана

Легализация наркотиков в США: эксперимент, который оказался провальным

Легализация наркотиков в США: эксперимент, который оказался провальным

Легальные производство и продажа наркотических средств в Соединенных Штатах стали неудачным экспериментом, хоть власти долго не хотели это признавать.
admin
12:26

admin

Канье Уэст прилетел в Москву и остановился в одном из отелей в центре столицы

Канье Уэст прилетел в Москву и остановился в одном из отелей в центре столицы

«Молния! Канье Уэст уже в Москве! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в “Лужниках”!», сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.