Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза

Свадьбу, похороны и больницу в Нигерии подорвали женщины-смертницы

Террористки-смертницы подозреваются в серии нападений, в результате которых в субботу на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек и десятки получили ранения, пишет Bloomberg.