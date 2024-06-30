Юная спортсменка ранее уже ставила мировой рекорд — 1 марта 2023 года. Школьница за одну минуту 20 раз подняла две гири весом по восемь килограммов.
Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза
Школьница из Свердловской области установила мировой рекорд, подняв шестикилограммовую гирю 2222 раза, рассказал E1.RU её наставник, спортсмен и батюшка Александр Шанин, речь идёт о 14-летней жительнице города Алапаевск.
Храмова Оксана
Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад
За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.
admin
В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого
Он жив, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение.
admin
Президента Боливии обвинили в подделке госпереворота против себя самого
60-летнего президента Боливии Луиса Арсе обвиняют в организации военного переворота, направленного против него самого, пишет британская газета Guardian.
admin
Свадьбу, похороны и больницу в Нигерии подорвали женщины-смертницы
Террористки-смертницы подозреваются в серии нападений, в результате которых в субботу на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек и десятки получили ранения, пишет Bloomberg.
Храмова Оксана
Легализация наркотиков в США: эксперимент, который оказался провальным
Легальные производство и продажа наркотических средств в Соединенных Штатах стали неудачным экспериментом, хоть власти долго не хотели это признавать.
admin
Канье Уэст прилетел в Москву и остановился в одном из отелей в центре столицы
«Молния! Канье Уэст уже в Москве! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в “Лужниках”!», сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.
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