Колеса для тележек: Компонент, от которого зависит успех
В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты и преимущества использования колес для тележек в различных сферах.
Храмова Оксана
На Майорке дайвер-любитель помог отыскать на дне моря часы за 65 тыс. евро, но награду не взял
Дорогие часы Patek Philippe целый год оставались на морском дне у побережья Майорки, но дайвер Джорджио сумел их найти.
Храмова Оксана
Начиная с 7 июля белорусы должны информировать милицию о сдаче жилья иностранцам в течение трех часов
С 7 числа вступает в силу поправка к Закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», сообщает МИД Беларуси.
Храмова Оксана
Житель Чехии выловил огромного сома весом более 130 кг
Такую большую рыбу Якуб Вагнер поймал впервые в жизни, длина этого исполина составила 2,61 м.
Храмова Оксана
Жительница Гомеля пять лет делала порно ролики со своими детьми и продавала их
Женщина делала видео контент для взрослых с участием собственных детей и неплохо на этом зарабатывала пять лет, теперь она будет сидеть в тюрьме 16 лет.
Храмова Оксана
С начала 2024 года в Беларуси утонули уже 165 человек
По сообщению ОСВОД, за текущий год смерть от воды приняли 165 человек, главная причина трагических случаев - состояние алкогольного опьянения.
Храмова Оксана
В 18 веке многие женщины из знатных семей стремились попасть в пиратские города: зачем они это делали
Когда наступил золотой век пиратства, в крупнейшие города, населенные пиратами, стали в больших количествах прибывать женщины, включая знатных и уважаемых особ из богатых семейств.
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