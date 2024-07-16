За полгода до того, как сменить имя на Мухаммед Али, Кассиус Клей записал альбом в разговорно-поэтическом жанре «I Am the Greatest»

Песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» многие поют так: «Пять минут, пять минут — это много или мало?», хотя таких слов в ней нет

Три раза в тексте «пять минут» соседствуют со словом «немного», ещё один раз Леночка Крылова поёт, что «даже в эти пять минут можно сделать очень много».