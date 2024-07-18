Подростки толстеют, получая калории из "пустых" продуктов

Исследование показало, что подростки 11 - 18 лет получают 66% своих калорий из такой еды, отдавая ей предпочтение перед более полезной пищей.

Продукты категории UPF (ультрапереработанные) легко отличить, взглянув на этикетку: в составе указаны такие ингредиенты, как красители, подсластители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы.

Все это обеспечивает промышленной еде долгие сроки хранения и сохраняет привлекательный внешний вид и вкус.

Еще один признак - количество жира, соли и сахара, которые содержатся практически в любых, даже не сладких продуктах - колбасах, соусах, консервах.

Детей кормят дома едой, не требующей много времени для приготовления - мясные блюда из полуфабрикатов, чипсы, промышленный хлеб, сухие завтраки - такая еда связана с повышенным риском ожирения, диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов.

Употребление мясных полуфабрикатов, чипсов, хлеба массового производства и сухих завтраков связано с повышенным риском таких заболеваний, как ожирение, диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Результаты, полученные в Великобритании, отражают общемировую глобальную тенденцию.