То, что было задумано как будущее спортивных автомобилей Mazda, сгорело в огне

14:21 2024-08-15
То, что было задумано как будущее спортивных автомобилей Mazda, сгорело в огне

Прототип Mazda Furai 2007 года был всем, на что надеялись поклонники JDM, суперкаром с трехроторным двигателем Ванкеля.

К сожалению, он был разрушен, точнее сгорел и Mazda отказалась от планов относительно будущего производства.

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