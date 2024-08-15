К сожалению, он был разрушен, точнее сгорел и Mazda отказалась от планов относительно будущего производства.
То, что было задумано как будущее спортивных автомобилей Mazda, сгорело в огне
Прототип Mazda Furai 2007 года был всем, на что надеялись поклонники JDM, суперкаром с трехроторным двигателем Ванкеля.
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Легендарному автомобилю Citroen Traction Avant разорившему Андрэ Ситроена - 90 лет
В апреле 1934 года на Парижском автосалоне была представлена модель которая изменила историю автомобилестроения не только Франции, но и всего мира.
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В 1969 году Cadillac не предлагал заводской универсал
Но если бы вы были такой богатой знаменитостью, как американский певец Дин Мартин, вы могли бы купить специально построенный универсал.
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Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake прозванный как Фасткатафалк
Задолго до Ferrari GTC Lusso появился уникальный универсал Ferrari под названием 365 GTB / 4 Daytona Shooting Brake.
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Porsche 911 4-doors, первым четырехдверным седаном Porsche была Panamera
Идея создать такой автомобиль в конце 60-х пришла в голову одному американцу.
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Jaguar XJ13: История XJ13 - одна из величайших историй автоспорта
Компания Jaguar тайно разработала гоночный автомобиль с двигателем V12 со средним расположением для участия в гонках Ле-Ман в 1966 году.
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Type 57 был одним из лучших серий Bugatti, но есть одна модель, которая действительно выделяется - Type 57 / SC Aerolithe
Этот прототип отличался укороченным шасси, более мощным двигателем и уникальным кузовом из композитного и чрезвычайно легковоспламеняющегося, но очень легкого материала под названием Elektron.
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