Настоящая фамилия Виктора Цоя по-корейски звучит, как Чхве

Виктор Цой - кореец по отцу. Однако, как вычснилось, в Корее фамилия известного музыканта звучит по-другому - Чхве.

«Цой» — это русский вариант, записанный так, как его расслышали российские чиновники в 19 столетии, регистрировавшие в России первых корейских переселенцев, сообщает factroom.ru.

В наше время Чхве - четвёртая по распространённости корейская фамилия. В Южной Корее о Цое знают, как и об огромной популярности музыканта в СССР. Однако называют его по-своему - Виктор Чхве.