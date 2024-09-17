Индиец 32 года отращивал усы, сейчас их длина составляет 4,5 метра

19:24 2024-09-17
Индиец 32 года отращивал усы, сейчас их длина составляет 4,5 метра

Это помогло Раму Сингху Чаухану попасть в Книгу рекордов Гиннеса, чем теперь гордится вся его семья.

Индиец Рам Сингх Чаухан 32 года растил свои усы, и попал в Книгу рекордов Гиннесса: он сумел отрастить их до 4,5 метра.

Сегодня ему 58 лет, а отращивать предмет своей гордости мужчина начал в 26 лет. В семье к увлечению рекордсмена относятся с уважением. Жена вообще не скрывает радости после того, как благодаря своим усам муж стал известным на весь мир.

На то, чтобы привести усы в порядок, Рам Синх Чаухан ежедневно тратит два часа.

Как сообщают Белности, усы для индийца на сегодняшний день не увлечение, а философия и образ жизни.

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