Искалеченная в Дубае украинская модель готовится к девятой операции

Получившая тяжелые травмы в Дубае украинская модель Мария Ковальчук перенесла восемь операций и теперь готовится к девятой.

По словам ее подруги Алены, пострадавшей предстоит еще одна операция - на ногу.

Восстановление Марии движется постепенно: девушка уже может говорить, однако передвигаться ей сложно.

Ковальчук в настоящее время остается в Дубае, где девушке предстоит долгий процесс реабилитации. Ее мать Анна опровергла появившиеся слухи, будто ее дочь перевезли во Львов.

Правоохранительные органы предполагают, что она могла получить эти травмы в результате падения с высоты. Семья и близкие модели, в свою очередь, подозревают, что пострадавшая могла стать жертвой торговли людьми и насилия.