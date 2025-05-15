Искалеченная в Дубае украинская модель готовится к девятой операции

10:53 2025-05-15

21-летнюю Марию 19-го марта обнаружили на обочине трассы в Дубае, у девушки были переломы позвоночника, рук и ног.

Получившая тяжелые травмы в Дубае украинская модель Мария Ковальчук перенесла восемь операций и теперь готовится к девятой.

По словам ее подруги Алены, пострадавшей предстоит еще одна операция - на ногу.

Восстановление Марии движется постепенно: девушка уже может говорить, однако передвигаться ей сложно.

Ковальчук в настоящее время остается в Дубае, где девушке предстоит долгий процесс реабилитации. Ее мать Анна опровергла появившиеся слухи, будто ее дочь перевезли во Львов.

Правоохранительные органы предполагают, что она могла получить эти травмы в результате падения с высоты. Семья и близкие модели, в свою очередь, подозревают, что пострадавшая могла стать жертвой торговли людьми и насилия.

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