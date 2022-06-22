Немецкий журналист Пол Ронжеймер сообщил, что Лисичанск почти окружен

Репортерская группа издания Bild, подверглась обстрелу на выезде из Лисичанска, сообщил Ронжеймер в среду, 22 июня.

По его словам, Лисичанск практически полностью окружен силами коалиции СВО и котел скоро закроется.

«Мы только что подверглись нападению, когда выходили из #Лисичанск, который почти окружен. Слава богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, только одно окно машины разбилось. Русские, вероятно, обстреляли дорогу из миномета. До этого мы были в Лисичанске», пишет репортер в Твиттер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном продвижении спецназа Чечни в Северодонецке и в районе Лисичанска.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов», написал Кадыров в Телеграм.