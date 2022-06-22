В Канаде годовая инфляция, достигла рекордного значения с начала 90-х

Согласно анализу экспертов портала Trading Economix, в Канаде годовой уровень инфляции повысился до 6,8%. На данный момент это самый высокий уровень инфляции с 1991 года.

Как пояснили аналитики, цены подскочили из-за роста стоимости сырья и энергоносителей.

Ко всему прочему отмечается увеличение на 5,8% индекса потребительских цен, что превышает все прогнозы.

Также 6 мая стало известно о рекордном росте цен на бензин, как отметили жители Канады, цены во многих регионах колебались в районе 2$ за литр.