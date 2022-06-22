Пересильд, заменившая Хаматову в Театре наций, получает более высокие гонорары, чем её коллега

Известная российская актриса Юлия Пересильд заменила Чулпан Хаматову в Театре наций. Платят новой актрисе значительно больше, чем покинувшей Россию артистке.

Государственный Театр Наций - один из тех, где трудилась Чулпан Хаматова, когда уехала в Латвию, не доработав контракт. На замену ей пришла Заслуженная артистка РФ, ставшая в недавнем прошлом космонавтом, Юлия Пересильд.

Пересильд к тому же получает более высокий гонорар.

Актриса прославилась в театре. На спектакли с ее участием всегда аншлаг. По этой причине именно она стала играть роли уехавшей Хаматовой в таких пьесах, как "Рассказчица", "Жена", "Жена Зоя", "Река и Корова", "Жена Клара", "Жена Валя", "Суфлер", "Матрена", "Немая сестра", "Рассказы Шукшина".

За участие в одном спектакле Юлии Пересильд получает 146 092,55 российских рубля, а Чулпан Хаматова за один спектакль "имела" в разы меньше - 63 504,12 рубля.

Причин такой разницы в гонорарах известных актрис несколько. Спектакль при новом составе вызвал всплеск интереса зрителей.

Конечно, инфляцию тоже никто не отменял. Если бы Хаматова не покинула бы Россию и продолжала исполнять свои обязательства перед театром, ей бы тоже подняли гонорар.

Планируется также обновить саму постановку, так как прежнюю версию в 2008 году ставил Алвис Херманис, который критикует сейчас РФ.

К слову, сейчас зарплата беглянки в Латвии не превышает 1200 евро.