Шольц заявил, что партнерство с путинской империалистической Россией невообразимо в обозримом будущем

В своем правительственном заявлении канцлер Олаф Шольц ясно дал понять, что Германия по-прежнему на стороне Украины и осуждает агрессию России. Канцлер Олаф Шольц ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решимости.

«Партнерство с Россией, подобное тому, которое было заявлено в качестве цели Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем с путинской агрессивной, империалистической Россией», — заявил политик.

При этом канцлер предостерег от неверных выводов.

«С нашей стороны было бы неразумно осуждать основополагающий акт Россия-НАТО», — сказал он. «Это только сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и его пропаганде. В учредительном акте подтверждаются те самые принципы, которые Путин так грубо нарушает: отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств. Путину следует напоминать об этом снова и снова».

В Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года НАТО обязалась воздерживаться от постоянного размещения «существенных боевых частей» в восточной зоне альянса. Планируемое долгосрочное усиление присутствия НАТО на восточном фланге может еще больше усилить напряженность в отношениях с Россией. На саммите НАТО с 28 по 30 июня в Мадриде партнеры по альянсу хотят обсудить, среди прочего, новую стратегическую концепцию.

Шольц также подтвердил жесткую позицию в отношении России.

«Тем более важно, чтобы мы неуклонно придерживались курса: с нашими санкциями, с скоординированными на международном уровне поставками оружия, с нашей финансовой поддержкой Украины», — предупредил он и добавил: «Пока Путин, наконец, не осознает свою колоссальную ошибку».

Шольц подтвердил, что немецкие самоходные гаубицы вчера прибыли на Украину.

«Украина получает оружие, в котором она особенно нуждается на нынешнем этапе войны. Германия поставляет оружие - сегодня и в будущем», - подчеркнул Шольц.

По словам Шольца в скором будущем на базе Бундесвера начнется обучение военных ВСУ по обслуживанию немецких танков «Гепард», РСЗО «Макас-2» и ЗРК «Ирис-Т», которые смогут защитить от воздушных налетов целые города.