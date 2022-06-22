Шаляпин возмутился взлетевшими цен: он не может обустроить новую дачу
Российский исполнитель Прохор Шаляпин пожаловался на возросшие цены. Обустройство дачи отменяется из-за дороговизны стройматериалов.
Известный певец Прохор Шаляпин был неприятно удивлён возросшими ценами на стройматериалы. Из-за этого артист не может заняться благоустройством своей новой дачи.
Исполнитель утверждает, что участок с домом, приобретённый им недавно в Подмосковье, нужно полностью перестраивать. Только постройка нового дома выльется в 4 000 000 рублей.
У меня там теперь свои восемь соток земли. Домик двухэтажный на участке, конечно, надо сносить. Там все морально устарело. Даже пенсионерок не привезти. Я присмотрел модульный дом. Цена примерно два миллиона рублей, но по факту оказывается четыре миллиона. Стройматериалы сильно подорожали.
Ранее стало известно, что Шаляпин испытал радость от введённых санкций против русских за рубежом. Звезда сцены сообщил, что у него вызывают раздражение заграничные особняки российских знаменитостей.
Исполнитель уверен, что конфисковать их имущество за рубежом - правильное решение.
Я рос в простой русской крестьянской семье. В России надо жить. Нечего!
Ранее сообщалась, что Татьяна Веденеева может потерять несколько квартир в Европе из-за антироссийских санкций. А Ксения Бородина приобрела жилую недвижимость в ОАЭ.
Опубликовано: Натталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Германия пытается подбодрить страны Западных Балкан, но Украина для ЕС важнее
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Японка стала мэром района Токио, хотя сама живет в Бельгии
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца