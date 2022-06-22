Из-за нехватки военной техники боевики ВСУ мастерят монстров, как у террористов в Сирии
Обещанные Западом РСЗО все никак не доходят до восточного фронта и боевики ВСУ ломают голову, как восполнить пробел.
Местные изобретатели придумали поставить пусковую устанвоку на пикап.
Направляющие для стрельбы авиационными неуправляемыми реактивными снарядами С-8 поместили в кузов внедорожника.
80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета класса воздух-поверхность и была поставлена на вооружение ВС СССР в далеком 1971 году.
С-8 имеет различные модификации и может пробивать броню толщиной до 400 мм, если попадет. Такая система стреляет в слепую, в надежде на попадание.
По мнению экспертов военные ВСУ, все болььше начинают напоминать сирийских боевиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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