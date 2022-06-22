Из-за нехватки военной техники боевики ВСУ мастерят монстров, как у террористов в Сирии

Обещанные Западом РСЗО все никак не доходят до восточного фронта и боевики ВСУ ломают голову, как восполнить пробел.

Местные изобретатели придумали поставить пусковую устанвоку на пикап.

Направляющие для стрельбы авиационными неуправляемыми реактивными снарядами С-8 поместили в кузов внедорожника.

80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета класса воздух-поверхность и была поставлена на вооружение ВС СССР в далеком 1971 году.

С-8 имеет различные модификации и может пробивать броню толщиной до 400 мм, если попадет. Такая система стреляет в слепую, в надежде на попадание.

По мнению экспертов военные ВСУ, все болььше начинают напоминать сирийских боевиков.