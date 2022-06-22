Во Франции детей из малообеспеченных семей отправили в школу для богатых

Власти Тулузы провели эксперимент: в бедных кварталах закрыли школы, а 1140 их учеников перевели в высококлассные учебные заведения в богатом центре города.

Президент региона Верхняя Гаронна Жорж Мерик отмечает, что в некоторых районах Тулузы 90-95% жителей – это малообеспеченные семьи иммигрантов. Но их дети имеют право на хорошее образование.

В итоге детей 11-15 лет доставляют на автобусах в дюжину престижных школ. Дорога занимает менее часа, а сам проект обошелся в 56 миллионов евро.

Пять лет спустя результаты стали очевидны. Если ранее национальный диплом Франции в 15 лет получали 50% детей, то сейчас показатель вырос до 94%. Оценки улучшились примерно на 15%.

До запуска проекта было проведено около 80 его обсуждений с общественностью. Некоторые родители были против, поскольку опасались, что детям придется далеко ездить. Несколько учителей тоже не поддержали идею и даже устроили забастовку.

Проблема была и в том, что у многих малообеспеченных семей нет личных автомобилей. В рамках проекта им предоставили бесплатные проездные билет на автобус до места обучения детей.

Проект оказался настолько успешным, что его планируется развивать. В этом году построены две новые школы в богатых районах, там смогут учиться дети с окраин.

Некоторые другие французские города планируют перенимать опыт Тулузы и организовать обучение детей из малообеспеченных семей в престижных школах.