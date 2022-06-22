Вице-президент Кении обещает изгнать китайцев в случае победы на выборах

Вице-президент и кандидат в президенты Кении Уильям Руто заявил, что выгонит граждан Китая с работы, которую могли бы выполнять кенийцы, если его изберут на пост президента в августе.

Президентские, законодательные и местные выборы состоятся 9 августа.

Крупнейшая экономика Восточной Африки сталкивается с экономическими трудностями, вызванными пандемией Covid-19 и событиями на Украине.

«Пусть граждане Китая жарят кукурузу и продают сотовые телефоны... Мы всех их депортируем из страны», — заявил Руто во вторник на экономическом форуме.

«Все эти меры предназначены для кенийцев », — сказал он. «Не беспокойтесь об иностранцах, занимающихся этой деятельностью. У нас достаточно самолетов, чтобы выгнать их», — подчеркнул чиновник.

55-летний Уильям Руто добивается преемственности президента Ухуру Кеньятты, который не может баллотироваться на третий срок. Он представляет себя защитником простых людей, как представитель династии, правящией Кенией. Он особенно критиковал президента Кеньятту за его экономическую политику, обещая списать долг страны, оцениваемый в 70 миллиардов долларов в случае победы.

Китай является вторым по величине кредитором Кении после Всемирного банка и финансирует инфраструктурные проекты. В частности, он выделил 5 миллиардов долларов на реализацию самого дорогого инфраструктурного проекта с момента обретения страной независимости в 1963 году: железнодорожной линии, которая с 2017 года связала портовый город Момбаса с городом Найваша в Рифт-Валли через столицу Найроби. Инвестпроекты сопровождались притоком китайских рабочих.