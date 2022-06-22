Захарова заявила о «практических», а не «не дипломатических» мерах воздействия на Литву из-за блокировки транзита

Мария Захарова озвучила возможный ответ на введенные Литвой ограничение железнодорожного транзита из большой России в Калининградский анклав.

МИД России потребовал от Литвы снять враждебные ограничения после того, как страна ограничила железнодорожный транзит между Калининградом и Россией. В министерстве добавили, что если полноценный транзит товаров не будет восстановлен в ближайшее время, Россия оставляет за собой право действовать в защиту своих национальных интересов.

В среду, 22 июня, тему прокомментировала и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"Что касается ответных мер, то в настоящее время возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Возможный ответ на введенные Литвой ограничения в железнодорожном транзите между Калининградом и Россией будет носить практический, а не дипломатический характер", - заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Затем она добавила, что Евросоюз и Литва были проинформированы "о необходимости изменить предпринятые шаги". В пресс-релизе Захарова написала, что "если этого не произойдет», будут приняты вышеупомянутые «практические ответные меры".

На вопрос о том, когда может произойти ответный удар и как он будет выглядеть, она ответил, что "это зависит от того, согласится ли Литва снять запрет на транзит.

С аналогичным заявлением выступил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ответим в ближайшее время, и предпринятые нами шаги окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - пригрозил Патрушев.

Литва ввела ограничения на транзит по железной дороге из России в Калининградскую область в субботу, 18 июня. С этого дня в Литву не ввозятся товары, подпадающие под санкции ЕС. Первоначальные российские оценки показывают, что запрет распространяется на 40-50% транзита.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет добиваться поддержки стран Евросоюза в связи с угрозами со стороны России.

"На наш взгляд, правильно будет сказать, что это дело ЕС - не Литвы, а всего ЕС", - сказала советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подчеркнул, что Калининград не блокируется, а решение о введении ограничений согласовано с Брюсселем.