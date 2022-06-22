Украине «нужен план Маршалла» для ее восстановления, считает Шольц

Немецкий лидер выступил с речью перед депутатами Бундестага в преддверии серии саммитов ЕС, G7 и НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал разработать «план Маршалла» для Украины, заявив, что восстановление страны обойдется в миллиарды и затронет несколько поколений.

«Как Европа, опустошенная Второй мировой войной, Украина сегодня нуждается в Плане Маршалла для своего восстановления», — заявил немецкий лидер во время выступления перед депутатами Бундестага. «Нам потребуется миллиарды евро и долларов на годы», — подчеркнул Шольц, при этом вопрос о финансовой помощи Киеву будет в центре дискуссий союзников во время этих встреч.

«Правда в том, что мы все еще далеки от переговоров между Украиной и Россией, потому что Путин все еще верит в возможность диктовать миру», — добавил он.

«За последние 100 дней ЕС мобилизовал миллиарды долларов на помощь Украине. Только Германия с начала войны уже выделила около миллиарда в качестве помощи гражданским лицам», — посчитал канцлер. И добавил, что реализация нового плана Маршалла будет возможна только путем объединения усилий, в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, с другими крупными странами-донорами и с другими международными организациями.

Владимир Зеленский примет участие в формате видеоконференции в саммите G7, который откроется в эти выходные в Эльмау, в Баварских Альпах, в ходе которого выступит с запланированной в понедельник речью.

План Маршалла, названный в честь тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, представлял собой американскую программу кредитов, предоставленных различным государствам Европы для помощи в восстановлении городов и объектов, подвергшихся бомбардировкам во время Второй мировой войны.