Брежнева - хозяйка бизнеса в России, а уверяла, что свернула деятельность в стране

Известная певица Вера Брежнева владеет бизнесом в России. У неё здесь имеется собственное ателье.

У певицы Веры Брежневой обнаружили действующий бизнес на территории Российской Федерации, несмотря на ее заявление о том, что функционирование в государстве полностью прекращено.

Оказывается, в центре российской столицы у знаменитости имеется собственное ателье. Предприятие размещено на 100 кв. м. в районе Красной Пресни. Стоимость аренды производственной площади в центре Москвы может доходит до 300 000 рублей. Приобретение обойдется в 50 000 000 рублей.

Некоторое время назад Вера Брежнева призналась, что не трудится более в пункте помощи соотечественникам в польской городе Любляне. Исполнительница не стала объяснять причин своего отказа от волонтерства.

Уехала из Польши. Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности - единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки.

До этого знаменитость помогала разгружать фуры с гуманитарной помощью, облачившись в рабочую одежду, не нанося макияж. Возможно, знаменитость покинула "рабочее место" из-за банальной усталости.

В этом пункте помощи беженцам из Украины трудились только женщины.