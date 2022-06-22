1148 свечей были зажжены в Москве в память о войне

Вечером 21 июня на Крымской набережной было зажжено 1148 свечей, символизирующих число дней Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что акция "Линия памяти", посвящённая памяти ВОВ, проходит уже не первый год.

Также москвичи и гости столицы возложили цветы к памятной дате первого и последнего дня войны.

Организована акция обществом "Волонтёры победы", поддержку в проведении оказали Федеральное агентство по делам молодёжи, а также "Роспатриоцентр".