Шольц: Германия против мира на условиях России
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против перемирия между Россией и Украиной на условиях РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку Украины в конфликте с Российской Федерацией, который длится уже несколько месяцев.
По словам Шольца, только граждане Украины могут принимать решение о пути, по которому в дальнейшем пойдет страна.
"Украина и только Украина решает, что ей подходит”, - заявил Олаф Шольц.
Также он добавил, что Украина не идет на переговоры, так как не хочет придерживаться условий, выдвинутых Россией.
Шольц отметил, что страны Запада должны придерживаться выбранного курса поддержки Украины.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Германия пытается подбодрить страны Западных Балкан, но Украина для ЕС важнее
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Японка стала мэром района Токио, хотя сама живет в Бельгии
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца