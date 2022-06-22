Шольц: Германия против мира на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против перемирия между Россией и Украиной на условиях РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку Украины в конфликте с Российской Федерацией, который длится уже несколько месяцев.

По словам Шольца, только граждане Украины могут принимать решение о пути, по которому в дальнейшем пойдет страна.

"Украина и только Украина решает, что ей подходит”, - заявил Олаф Шольц.

Также он добавил, что Украина не идет на переговоры, так как не хочет придерживаться условий, выдвинутых Россией.

Шольц отметил, что страны Запада должны придерживаться выбранного курса поддержки Украины.