Урсула фон дер Ляёен: Причина всех бед Украины - желание быть в Еросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о ситуации на территории Украины.

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию на территории Украины и назвала причины происходящего.

По ее мнению, все беды, которые случились с Украиной начиная с 2014 года, связаны лишь с одним - желанием страны вступить в Евросоюз.

"Украина проходит через ад по простой причине: она желает вступить в ЕС", - написала она в своем аккаунте в Твиттере.

Напомним, что ранее она посещала Украину, а также заявила о рекомендации Еврокомиссии о присвоении стране статуса кандидата в ЕС.

При этом все же добавим, что официально этот статус за Украиной закреплен пока не был.