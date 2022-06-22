Урсула фон дер Ляёен: Причина всех бед Украины - желание быть в Еросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о ситуации на территории Украины.
Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию на территории Украины и назвала причины происходящего.
По ее мнению, все беды, которые случились с Украиной начиная с 2014 года, связаны лишь с одним - желанием страны вступить в Евросоюз.
"Украина проходит через ад по простой причине: она желает вступить в ЕС", - написала она в своем аккаунте в Твиттере.
Напомним, что ранее она посещала Украину, а также заявила о рекомендации Еврокомиссии о присвоении стране статуса кандидата в ЕС.
При этом все же добавим, что официально этот статус за Украиной закреплен пока не был.
Опубликовано: Николай Скира
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