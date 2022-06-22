Гендиректор сети ресторанов «Вкусно и точка» недоволен: некоторые франчайзи продолжают использовать бренд McDonald's и продают биг-маки

После того, как McDonald's ушел из России из-за ситуации в Украине, российский бизнесмен Александр Говор купил большинство ресторанов сети. Но около 100 заведений по-прежнему принадлежат франчайзи.

С 12 июня начали открываться рестораны под названием «Вкусно и точка», которые должны заменить McDonald's. Говор отмечает, что им запрещено использовать золотые арки и некоторые цвета.

«Вкусно и точка» использует те же ингредиенты и оборудование, что были у McDonald's. Но в меню больше нет биг-мака, изменились упаковка и логотип.

Но франчайзинговые рестораны по-прежнему продают биг-маки и используют электронные экраны, на которые нанесен логотип McDonald's.

Генеральный директор «Вкусно и точка» признает, что компания этим недовольна, но сделать ничего не может, поскольку не имеет прав на данный бренд. Соответственно, подать в суд невозможно.

Вместе с тем у франчайзи больше нет доступа к поставщикам, услугами которых пользовался McDonald's.

В связи с этим Пароев говорит, что для него загадка, какие продукты там продаются. Он также сообщил, что «Вкусно и точка» планирует открыть 1000 новых ресторанов в ближайшие 5 лет.