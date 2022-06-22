Захарова: США не дали вывезти наших дипломатов, что не останется без ответа

Соединенные Штаты не позволили российского спецборту приземлиться и вывезти дипломатов.

Российская Федерация намеревалась сегодня, 22 июня эвакуировать часть своих дипломатов и членов их семей из Соединенных Штатов Америки.

Россия рассчитывала вывезти их из страны специальным бортом, однако в Вашингтоне не дали добро на посадку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала произошедший со стороны США саботаж.

По ее словам, действия американской стороны не останутся без должного ответа от Российской Федерации.

"Такое вызывающее поведение американских властей не останется без ответа", - заявила Мария Захарова.