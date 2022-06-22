Россия вынудила Европу возвращаться к угольному отоплению
Санкции ЕС против России отразились на самым лучшим образом на состоянии самой Европы.
Европейский Союз практически сразу после начала Россией специальной военной операции на территории Украины начал вводить санкции в отношении РФ.
При этом спустя короткий промежуток времени санкции начали давать и обратный эффект, который сказался на всей Европе и США.
В Соединенных Штатах начали космическими темпами расти цены на топливо, а Европа не в состоянии заполнить свои газовые хранилища.
Сейчас же все может случиться так, что странам Европы придется переходить к отапливанию своих домов с помощью угля.
"Ведущие европейские страны увеличивают производство электроэнергии из угля в ответ на снижение поставок российского газа", - пишут "Известия".
Также по всей Европе призывают граждан как можно меньше расходовать газ уже в летний период.
Опубликовано: Николай Скира
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