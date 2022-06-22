Европа массово переходит на угольное отопление из-за нехватки российского газа

Страны Европы наращивают закупки угля на случай нехватки газа в зимний период.

В Европе на фоне введения антироссийских санкций началась массовая нехватка газа. Правительства боятся, что не смогут заполнить хранилища.

Так, глава Министерства энергетики Нидерландов признал, что страна без дополнительных усилий не сможет заполнить хранилища и призвал всех экономить.

Причем экономию, по словам главы Минэнерго страны, нужно уже сейчас. Аналогичная ситуация наблюдается и в Дании.

На фоне происходящего страны Европы планируют в качестве резерва накопить большое количество угля, чтобы было чем отапливать дома зимой.