Борис Джонсон: армия РФ может исчерпать ресурсы на Донбассе
Британский премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что российская армия может истратить запасы человеческих и технических ресурсов в ходе спецоперации на Донбассе.
В преддверии саммита "Большой Семёрки" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью ряду иностранных информагентств, где заявил, что российские силы спецоперации на Донбассе могут прекратить наступление ввиду конечности ресурсов российской армии.
По мнению Джонсона, в момент, когда вооружённые силы России на Донбассе прекратят продвижение, армия Украины перейдёт в незамедлительное контрнаступление на ранее утраченные позиции.
Также британский премьер уверен, что в случае перехода ВСУ к контрнаступательным действиям страны коллективного Запада будут поддержать Киев интенсификацией поставок вооружений образца НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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