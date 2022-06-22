Борис Джонсон: армия РФ может исчерпать ресурсы на Донбассе

Британский премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что российская армия может истратить запасы человеческих и технических ресурсов в ходе спецоперации на Донбассе.

В преддверии саммита "Большой Семёрки" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью ряду иностранных информагентств, где заявил, что российские силы спецоперации на Донбассе могут прекратить наступление ввиду конечности ресурсов российской армии.

По мнению Джонсона, в момент, когда вооружённые силы России на Донбассе прекратят продвижение, армия Украины перейдёт в незамедлительное контрнаступление на ранее утраченные позиции.

Также британский премьер уверен, что в случае перехода ВСУ к контрнаступательным действиям страны коллективного Запада будут поддержать Киев интенсификацией поставок вооружений образца НАТО.