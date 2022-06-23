Кадыров заявил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике.

В своём Telegram-канале глава Чеченской Республики рассказал своим подписчикам о том, что очередной объект на карте Луганской Народной Республики был освобожден в ходе спецоперации.

"Бойцы спецподразделений «Ахмат» под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка. В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть."- написал Рамзан Кадыров.

Вызывает интерес и тот факт, что вчера Кадыров пообещал, что вооруженные силы РФ и ЛНР возьмут в окружение стратегически важный город Лисичанск, находящийся на территории Луганской области.