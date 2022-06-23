Минэнерго США заявило о нежелании Байдена запрещать экспорт американской нефти
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждает, что Байден не хочет вводить запрет на экспорт американское нефти.
23 июня глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм провела брифинг на платформе Белого дома, где сообщила, что Джо Байден пока не хочет вводить запрет на продажу нефти из США за границу.
По мнению Грэнхолм, в будущем Байден может пойти на подобный шаг с целью снижения стоимости энергоресурсов в США, однако пока введение запрета на экспорт американских нефтепродуктов в Вашингтоне не прогнозируют.
При этом западные аналитики уверены, что блокировка продажи американской нефти на экспорт могла бы существенно снизить цены на автомобильное топливо в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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