Кадыров сообщил о взятии Катериновки войсками РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал о ходе спецоперации в Украине.
Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале рассказал о ходе российской спецоперации на территории Украины.
По его словам. войска Российской Федерации совместно с бойцами так называемой ЛНР захватили село Катериновка.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров.
Также он сообщил о взятии в кольцо украинских военных между поселками Золотое и Горское.
Опубликовано: Николай Скира
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