Кадыров сообщил о взятии Катериновки войсками РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал о ходе спецоперации в Украине.

Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале рассказал о ходе российской спецоперации на территории Украины.

По его словам. войска Российской Федерации совместно с бойцами так называемой ЛНР захватили село Катериновка.

"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров.

Также он сообщил о взятии в кольцо украинских военных между поселками Золотое и Горское.