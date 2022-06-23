Кадыров: Войска ВСУ в ЛНР взяты в плотное окружение
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об окружении войск Украины на территории ЛНР.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о продвижении российских Вооруженных сил на территории Украины.
По его словам, чеченское подразделение "Ахмат" совместно с бойцами так называемой Луганской народной республики захватили село Катериновка.
Также, добавил в своем телеграм-канале Кадыров, российские военнослужащие взяли в окружение подразделения ВСУ между н.п. Золотое и Горское.
"По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления", - написал Кадыров.
По словам Кадырова, окруженных солдат ждет уничтожение в случае отказал от сдачи.
Опубликовано: Николай Скира
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