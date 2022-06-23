Кадыров: Войска ВСУ в ЛНР взяты в плотное окружение

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об окружении войск Украины на территории ЛНР.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о продвижении российских Вооруженных сил на территории Украины.

По его словам, чеченское подразделение "Ахмат" совместно с бойцами так называемой Луганской народной республики захватили село Катериновка.

Также, добавил в своем телеграм-канале Кадыров, российские военнослужащие взяли в окружение подразделения ВСУ между н.п. Золотое и Горское.

"По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления", - написал Кадыров.

По словам Кадырова, окруженных солдат ждет уничтожение в случае отказал от сдачи.