Палата представителей США увеличила оборонный бюджет страны на $37 млрд
23 июня американская Палата представителей проголосовала за увеличение оборонного бюджета страны на 37 миллиардов долларов.
В четверг состоялись прения американских конгрессменов Палаты представителей, которые рассматривали вопрос увеличения оборонного бюджета страны до 37-ми миллиардов долларов.
По итогу собрания большинством голосов политики поддержали поднятие оборонного бюджета США: 42 конгрессмена высказались в поддержку инициативы, в то время как лишь 17 заявили о своём несогласии.
Примечательно, что из тридцати семи миллиардов на оборонный бюджет Соединённых Штатов один миллиард пойдёт на военные нужды Украины в условиях российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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