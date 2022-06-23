Палата представителей США увеличила оборонный бюджет страны на $37 млрд

23 июня американская Палата представителей проголосовала за увеличение оборонного бюджета страны на 37 миллиардов долларов.

В четверг состоялись прения американских конгрессменов Палаты представителей, которые рассматривали вопрос увеличения оборонного бюджета страны до 37-ми миллиардов долларов.

По итогу собрания большинством голосов политики поддержали поднятие оборонного бюджета США: 42 конгрессмена высказались в поддержку инициативы, в то время как лишь 17 заявили о своём несогласии.

Примечательно, что из тридцати семи миллиардов на оборонный бюджет Соединённых Штатов один миллиард пойдёт на военные нужды Украины в условиях российской спецоперации.