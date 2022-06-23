Госдеп: США надеются на сохранение отношений с Россией

Госдепартамент США заявил о желании страны сохранить отношения с Российской Федерацией.

Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал очередные трудности в отношениях с Россией.

Из заявления следует, что Вашингтон рассчитывает на сохранение отношений с Российской Федерацией даже в текущих непростых условиях.

Стоит отметить, что Россия намеревалась эвакуировать часть своих дипломатов и их семей из США.

Однако, американская сторона не дала добро на посадку российского эвакуационного специального самолета.

Мария Захарова отреагировала на произошедшее и пообещала дать Штатам адекватный ответ.