Арестович: 50 стран мира пообещали защищать Украину
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал о помощи стране от других государств.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, как другие страны мира помогают Киеву в конфликте с Россией.
По словам Арестовича, на военной базе "Рамштайн" прошло международное совещание по вопросам Украины.
На этом совещании, рассказал Арестович, главы Министерств обороны пообещали помогать Украине на постоянной основе.
"На прошедшей встрече в Рамштайне, министры обороны почти 50-и стран заявили, что они никогда, никогда, никогда не оставят Украину", - написал Арестович в своем тг-канале.
Опубликовано: Николай Скира
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