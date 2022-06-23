Арестович: 50 стран мира пообещали защищать Украину

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал о помощи стране от других государств.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, как другие страны мира помогают Киеву в конфликте с Россией.

По словам Арестовича, на военной базе "Рамштайн" прошло международное совещание по вопросам Украины.

На этом совещании, рассказал Арестович, главы Министерств обороны пообещали помогать Украине на постоянной основе.

"На прошедшей встрече в Рамштайне, министры обороны почти 50-и стран заявили, что они никогда, никогда, никогда не оставят Украину", - написал Арестович в своем тг-канале.