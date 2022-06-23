США: Россия является для нас первоочередной угрозой

Россия остается главной угрозой для США, считают руководящие лица в Вашингтоне.

В Соединенных Штатах Америки считают Российскую Федерацию своей первоочередной угрозой, заявили в руководстве Штатов.

Как сообщает российское информационное агентство URA.RU, об этом рассказал высокопоставленный американский чиновник.

При этом в новой стратегии НАТО Китай будет отмечет как долгосрочная угроза, говорится в сообщении.

"В США заявили, что Россия остается "первоочередной угрозой" для НАТО. Однако отмечается, что в новой стратегической концепции альянса будет отмечена "более долгосрочная" угроза КНР, — чиновник США", - предает URA.RU