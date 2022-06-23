МИД РФ обвинил Запад в попытках нарушить российско-турецкое авиасообщение
23 июня представитель российского МИДа Юрий Пилипсон сообщил о попытках западных государств помешать авиасообщению между Турцией и Россией.
23 июня сотрудник Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон сообщил, что страны коллективного Запада нарушают туристическое и логистические авиамаршруты между Турцией и Россией путём политико-экономических рестрикций, вводимых после 24 февраля.
"Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию", - констатировал Пилипсон.
При этом работник МИД России похвалил коллег из Турции, которые успешно сопротивляются западным антироссийским санкциям, продолжая сотрудничество с Москвой во множестве сфер, в том числе и в вопросах авиационного сообщения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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