Верховная рада Украины скрыла фото убитой ВСУ жительницы Донецка
23 июня Twitter-аккаунт Верховной рады Украины удалил фотографию погибшей мирной жительницы Донецка.
В ночь на четверг Верховная рада Украины произвела чистку публикаций своего англоязычного аккаунта в Twitter, удалив фотографию погибшей мирной гражданки Донецкой Народной республики.
Днём ранее украинская рада опубликовала данную фотографию, заявив о том, что российские войска якобы причастны к обстрелам Донецка и последовавшей за ними гибели людей.
Однако позднее пресс-служба Совместного центра по координации и прекращения огня сообщила о том, что в день, когда погибшая в ДНР жительница была сфотографирована вооружённые силы Украины выпустили по Донецку девять крупнокалиберных снарядов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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