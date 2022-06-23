Глава МИД Молдавии Николай Попеску объяснил нежелание Кишинёва поддерживать антироссийские санкции Европейского союза.

23 июня молдавский министр иностранных дел Николай Попеску дал интервью телеканалу "Moldova 1", где сообщил, что правительство его страны не желает поддерживать санкции Евросоюза против России из-за ослабленной экономики Молдавии.

При этом Попеску подчеркнул, что Молдавия поддержала некоторые рестрикции Европейского союза в адрес финансового и банковского секторов российской экономики.

Примечательно, что ранее сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Молдавии Майю Санду в русофобском ведении внешней политики. Также Пушков отметил, что при недружественном отношении к Москве Санду просит "Газпром" подождать оплату за газ со стороны Кишинёва.