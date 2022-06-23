Foreign Policy: ВСУ раскритиковали ударные беспилотники из Турции и США

Новостное агентство Foreign Policy утверждает, что украинские солдаты негативно отзываются о боевых дронах турецкого и американского производства.

23 июня в свет вышла новая публикация зарубежной газеты Foreign Policy, в которой журналисты издания сообщили о расколе в вооружённых силах Украины из-за споров о необходимости использования американских и турецких беспилотных дронов против армии России и ополчения республик Донбасса.

По данным экспертов Foreign Policy, российские войска существенно увеличили присутствие собственных систем противовоздушной обороны на освобождённых территориях Украины, что делает практически бесполезным использование ВСУ дронов "Байрактар", привезённых из Турции.

Также журналистики FP заявили, что дорогостоящие американские БПЛА MQ-1C Gray Eagle неэффективны для применения ВСУ против российской армии, поскольку их жизненный цикл в условиях российской спецоперации не превышает 1-2 боевых полёта.