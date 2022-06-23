RaHDIt: ВСУ годами проводили информационно-психологические операции в России

Хакер из RaHDIt рассказал о том, что сотрудники ЦИПсО совместно с иностранными специалистами вели информационно-психологические операции против РФ.

Эвакуированный из Броваров хакер из RaHDit, который решил остаться анонимным, рассказал о существовании четырёх центров информационно-психологических операций, целью деятельности которых было нанести сокрушительный удар по России.

"В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан. Мы это увидели из тех же документов, которые были получены нашими друзьями из женской украинской группировки "Берегини", — сказал хакер в своём интервью для РИА Новости.

Помимо этого, он отметил высокую степень подготовки сотрудников этих центров. Все сотрудники ЦИПсО владеют иностранными языками и знаниями компьютерных технологий, также среди них есть специалисты по социальной инженерии.