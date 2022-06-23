Мурадов: Крым продолжит добычу газа после атаки ВСУ на «Черноморнефтегаз»

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов утверждает, что нападение армии Украины на буровые платформы "Черноморнефтегаза" не свернёт добычу энергоресурсов в этом регионе.

23 июня крымский вице-премьер Георгий Мурадов заявил, что внезапная атака вооружённых сил Украины на буровые платформы "Черноморнефтегаза" в прилегающей к полуострову акватории не свернут добычу газа в этой районе.

"Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики", - констатировал вице-премьер Крыма.

Напомним, что после удара украинских военных по российским буровым платформам в Чёрном море без вести пропало семеро человек. Всего на платформе находилось 109 работников.