Приговорённые к смерти в ДНР иностранные наёмники будут просить о помиловании
Двое наёмников из Британии и один из Марокко, приговорённые к смертной казни ва Донецке, намереваются попросить главу ДНР Пушилина о помиловании.
Утром 23 июня российское новостное агентство ТАСС опубликовало статью, в которой сообщило о подготовку двух британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина просить правительство ДНР о помиловании.
Также о помиловании будет просить подданный королевства Марокко Саадун Брагим. Напомним, что все трое воевали за ВСУ на Украине и были приговорены к смертной казни Верховным судом Донецка.
Адвокат британца Шона Пиннера Юлия Церковникова утверждает, что её подзащитный наряду с другими приговорёнными к казни в Донецке наёмниками уже заняты оформлением официальных прошений о помиловании к главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину.
Сам Пушилин ранее публично подтверждает, что арестованные на Донбассе иностранные наёмники действительно могут просить о помиловании руководство республики, однако пока для изменения решения о смертной казни нет предпосылок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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