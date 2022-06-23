Приговорённые к смерти в ДНР иностранные наёмники будут просить о помиловании

Двое наёмников из Британии и один из Марокко, приговорённые к смертной казни ва Донецке, намереваются попросить главу ДНР Пушилина о помиловании.

Утром 23 июня российское новостное агентство ТАСС опубликовало статью, в которой сообщило о подготовку двух британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина просить правительство ДНР о помиловании.

Также о помиловании будет просить подданный королевства Марокко Саадун Брагим. Напомним, что все трое воевали за ВСУ на Украине и были приговорены к смертной казни Верховным судом Донецка.

Адвокат британца Шона Пиннера Юлия Церковникова утверждает, что её подзащитный наряду с другими приговорёнными к казни в Донецке наёмниками уже заняты оформлением официальных прошений о помиловании к главе Донецкой Народной республики Денису Пушилину.

Сам Пушилин ранее публично подтверждает, что арестованные на Донбассе иностранные наёмники действительно могут просить о помиловании руководство республики, однако пока для изменения решения о смертной казни нет предпосылок.